Лолита о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Это не про секс, иначе 60-летних бы не позвали»

Артистка стала одной из участниц прогремевшей несколько дней назад в Москве скандальной тусовки.

Певица Лолита Милявская, которая стала одной из приглашенных на «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, объяснила, зачем она отправилась на скандальное мероприятие. По мнению знаменитости, ничего зазорного в стенах клуба не происходило. А для нее это был лишний повод встретиться и пообщаться с друзьями.

«Когда ты в 60 приходишь на такое событие — это один из немногих вариантов услышать и увидеть твоих друзей под 60 или на десять лет младше. И самое главное, что за это время, пока вы не виделись, ты всю вечеринку, пока молодежь отплясывает, просто рассказываешь, что у тебя произошло за эти десять лет. А твои подруги, друзья рассказывают, что у них важного из событий. Тем более направленность вечеринки все-таки была ироничная, не про секс, иначе, вы понимаете, 60-летних просто бы не позвали», — отметила певица.

Кроме того, Милявская рассказала, как она подбирала наряд согласно обозначенному дресс-коду. На скандальной вечеринке она появилась в полупрозрачном белом комбинезоне, который пылился в ее шкафу два года. И тогда певица решила, что настал его час.

«Думаю, надену его, как раз вроде все одето, не видно, где целлюлит. А потом посмотрела, что бы еще такого надеть, чтобы не видно было дефекты тела. Нашла пояс для чулок. Чулки терпеть не могу, как и каблуки. Взяла и прикрыла живот. Получился нарядик смешной», — добавила знаменитость.

Откровенное мероприятие под названием Almost naked party («Почти голая вечеринка»), прошло в одном из столичных клубов в ночь с 20 на 21 декабря. Гостями стали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, певица Глюкоза, Дима Билан и многие другие. И даже образчик порядочности, примерная мама и жена, телеведущая Ольга Орлова посетила пикантный вечер. Благодаря ей в сети и появились первые видео с участием раздетых Ивлеевой звезд.

Ранее 5-tv.ru показывал, как прошла «голая» вечеринка Насти Ивлеевой.

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