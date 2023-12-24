Миронов обратился к Кравцову из-за слухов об отмене елок в части школ

Депутат Госдумы направил обращение министру просвещения РФ.

Депутат Госдумы действующего созыва отправил обращение министру просвещения России Сергею Кравцову из-за беспокойства от появившихся слухов об отмене проведения новогодних елок в некоторых российских школах. Информацией о своем волнении он поделился во время съезда политической партии.

Он обеспокоен тем, что некоторые школы решили не проводить новогодние праздничные мероприятия из-за пожеланий в родителей школьников-мигрантов. По их словам, в их национальных культурах такие праздничные мероприятия обычно не проводятся.

«Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — обратился Миронов к этим родителям.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве нарядили главную елку страны.