Миронов обратился к Кравцову из-за слухов об отмене елок в части школ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Депутат Миронов обратился к Кравцову из-за информации об отмене елок в школах

Миронов обратился к Кравцову из-за слухов об отмене елок в части школ

Фото: SERGEI CHIRIKOV / ТАСС

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Депутат Госдумы направил обращение министру просвещения РФ.

Депутат Госдумы действующего созыва отправил обращение министру просвещения России Сергею Кравцову из-за беспокойства от появившихся слухов об отмене проведения новогодних елок в некоторых российских школах. Информацией о своем волнении он поделился во время съезда политической партии.

Он обеспокоен тем, что некоторые школы решили не проводить новогодние праздничные мероприятия из-за пожеланий в родителей школьников-мигрантов. По их словам, в их национальных культурах такие праздничные мероприятия обычно не проводятся.

«Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — обратился Миронов к этим родителям.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве нарядили главную елку страны.

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