Глава Еврокомиссии уничтожает экономику страны.

Во Франции настолько ужасаются решениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что готовы уничтожить Евросоюз раньше, чем Ляйен убьет французскую экономику. Об этом на своей страничке в социальной сети Х написал лидер одной из местных партий Флориан Филиппо.

«ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. Евросоюз хочет нашей смерти!» — призвал Филиппо в личном блоге.

Он также отметил, что пришло время уничтожить ЕС, чтобы освободить французских граждан. Все решения Урсулы, по его мнению, ставят на колени сельское хозяйство государства. Причиной политик назвал новое соглашение о свободной торговле.

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