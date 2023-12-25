Мантуров заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж в РФ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Руководитель Минпромторга РФ подчеркнул, что это явление наблюдается на протяжении многих лет и едва ли искоренится.

Мантуров заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Lisa Forster

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Недружественные страны занимаются промышленным шпионажем в России. Такое заявление сделал глава Минпромторга и вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью корреспонденту РИА Новости. Как отметил государственный деятель, это явление наблюдалось во все времена — оно «есть сегодня, будет и завтра». И привел несколько примеров раскрытых спецслужбами шпионских замыслов.

Так, в Ижевске представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали человека, которого подозревают в подготовке теракта. Его целью был один из руководителей предприятия оборонной промышленности. По словам Мантурова, ведется «активная живая охота» - слежка за перспективными разработками отечественных специалистов, за информацией об образцах российского вооружения, за компетентными экспертами, ценными работниками различных организаций.

Россиянин, задержанный в Ижевске, как полагают представители ФСБ, был завербован некоей украинской террористической организацией. Он планировал теракт с использованием самодельной бомбы. Подозреваемый признал свою вину, он окажется под арестом до 16 января. И он такой не один. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Запорожской области на днях силовики задержали членов «Черного саботажа», работавших по указке Службы безопасности Украины (СБУ).

-1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
Фортуна выбрала любимчиков: два знака зодиака ждет невероятный успех в 20...

Последние новости

8:20
Фортуна выбрала любимчиков: два знака зодиака ждет невероятный успех в 2024 году
8:12
Растопят жир: отказ всего от 3 продуктов поможет сбросить вес к Новому году
8:11
Мантуров заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж в РФ
7:59
Десятилетний мальчик нашел пистолет матери и выстрелил сестре в лицо
7:43
Разведка в деле: как российские войска уничтожают ВСУ в районе Богдановки
7:27
В Рособрнадзоре ответили на просьбы отменить ЕГЭ

Сейчас читают

Лечить или наблюдать: какие симптомы отличают грипп от всех остальных ОРВИ
SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина
Вплоть до летального исхода: названы самые неочевидные последствия ожирения
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса