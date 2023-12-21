Силовики задержали членов «Черного саботажа», совершавших теракты по заданию СБУ

В Запорожской области задержаны трое несовершеннолетних украинских диверсантов, которые сливали СБУ данные и совершили несколько террористических актов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Установили и задержали троих несовершеннолетних жителей города Мелитополь, которые подозреваются в работе на Службу безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Диверсанты объединились в группу, которую назвали «Черный саботаж». Они получили в 2022 году паспорта РФ и занимали активную пророссийскую позицию.

Параллельно с этим диверсанты собирали и передавали СБУ сведения о перемещении и расположении ВС России и руководителей, которые занимали крупные посты в области. Так, в декабре 2022 года диверсанты передали СБУ координаты гостиничного комплекса «Привал охотника». Из-за их деятельности там погибли двое мирных россиян и еще трое получили ранения.

Также подозреваемые организовали несколько терактов с целью покушения на жизнь разных должностных лиц. Отмечается, что они, в том числе, установили закладку самодельного взрывного устройства на ж/д рельсы на 1223-м километре Мелитополь — Тащенак.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело сразу по пяти статьям, в том числе за совершение теракта и покушение на жизнь правоохранителя. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ижевске предотвратили теракт против главы оборонного предприятия.