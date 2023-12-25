«В силу причин»: Аксенов рассказал, когда откроют аэропорт в Симферополе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Аксенов заявил, что аэропорт Симферополя будет закрыт до конца спецоперации

«В силу причин»: Аксенов рассказал, когда откроют аэропорт в Симферополе

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Недавно свою работу возобновила авиагавань Краснодара. Там провели тренировочный полет.

Аэропорт в Симферополе будет закрыт до окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя возможность возобновления работы в эфире федерального телеканала.

Недавно снова рейсы стали отправлять и принимать в авиагавани Краснодара. В середине декабря там провели тренировочные полеты и подготовили все необходимое для работы.

Однако аэропорт Симферополя пока не планирует открываться в силу ряда причин, объяснил Аксенов.

«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь», — сказал он, допустив положительные изменения на Украине до начала курортного сезона.

Напомним, Россия закрыла часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны с 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. С того времени режим ограничений полетов в целях безопасности пассажиров регулярно продлевается.

Самолеты не летают в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России выделит еще 2,6 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, теряющих прибыль из-за продления ограничения полетов.

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