Что есть даром: в России предложили отменить налог за передачу продуктов нуждающимся
В России предложили отменить налог за передачу продуктов нуждающимся
Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Mayall; 5-tv.ru
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Законопроект разработали в Совете Федерации и уже направили в правительство.
В России предложили отменить НДС для торговых сетей, которые раздают нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Соответствующий законопроект, как выяснили «Известия», разработали в Совете Федерации и направили в правительство.
Дело в том, что сейчас бизнесу экономически выгоднее утилизировать продукты, потому что в этом случае, в отличие от благотворительности, не нужно платить налог.
В итоге в стране ежегодно уничтожают 17 миллионов тонн продовольствия с истекающим сроком годности, которые можно было бы направить социально незащищенным категориям. Инициативу уже поддержали крупные участники рынка — по их мнению, закон придаст новый импульс развитию фудшеринга в России.
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