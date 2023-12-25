Что есть даром: в России предложили отменить налог за передачу продуктов нуждающимся

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В России предложили отменить налог за передачу продуктов нуждающимся

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Mayall; 5-tv.ru

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Законопроект разработали в Совете Федерации и уже направили в правительство.

В России предложили отменить НДС для торговых сетей, которые раздают нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Соответствующий законопроект, как выяснили «Известия», разработали в Совете Федерации и направили в правительство.

Дело в том, что сейчас бизнесу экономически выгоднее утилизировать продукты, потому что в этом случае, в отличие от благотворительности, не нужно платить налог.

В итоге в стране ежегодно уничтожают 17 миллионов тонн продовольствия с истекающим сроком годности, которые можно было бы направить социально незащищенным категориям. Инициативу уже поддержали крупные участники рынка — по их мнению, закон придаст новый импульс развитию фудшеринга в России.

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