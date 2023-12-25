В заключительной дате 2023 года в формате «месяц, дата, год» (12.31.23) кроется уникальный код 123123. Нумеролог и экстрасенс Андрей Харрис эксклюзивно для 5-tv.ru объяснил, что означают эти цифры?

По словам специалиста, 31 декабря 2023-го случится долгожданный планетарный переход в новое измерение, то, о чем тысячи эзотериков активно говорят в последнее время. Что же это значит?

Как объяснил эксперт по цифрам, на протяжении своего существования наша вселенная периодически совершает скачки в развитии и поднимается на новый уровень. Все это значительно улучшает качество жизни, во многом ее облегчает, делает ее яркой и интересной.

«Настало время очередного такого скачка и традиционно именно ангелы, покровители людей нам об этом заявляют. Судить об этом нам позволяет тайный код, который нам послали», — подчеркнул Харрис.

Плеяда цифр 123123, как утверждает он, это тот самый загадочный нумерологический код, который согласно магической литературе должен предупредить все человечество о переходе.

Кто получит максимальную пользу от магических цифр

При этом отмечается, что это явление обернется выгодой именно для тех, кто хочет себя выражать по полной программе и получать от этого различные бонусы.

Например, если вы занимаетесь каким-то делом, и оно не приносит желаемого дохода, вам кажется, что вы проживаете чужую жизнь, наконец, это закончится. Вы сможете заниматься любимым делом и достойно за это получать, пообещал нумеролог.

Череда неудачных отношений, непонятных кармических уроков также покинет вашу жизнь, и вы обретете любовь по судьбе. Так, любая сфера, которая была проблемной, наконец, превратится в прогресс, развитие.

Ритуал, который нужно провести 31.12.23

Чтобы наверняка получить поддержку от вселенной, эксперт рекомендовал провести магический ритуал. Для этого первым делом нужно определить три сферы, в которых вы желаете получить небывалый прогресс. Их стоит зафиксировать на листке бумаги.

Далее следует совершить смелый поступок. Например, уволиться с работы, которая вам не по душе, либо завершить токсичные отношения. Это нужно сделать 31 декабря.

В завершение обряда необходимо сжечь листок с записанными сферами, которые вы хотите проработать.

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