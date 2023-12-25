«Потерял сознание»: российский журналист Красовский попал в больницу

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Журналист Красовский сообщил о госпитализации после потери сознания

«Потерял сознание»: российский журналист Красовский попал в больницу

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В каком состоянии он находится?

Российский журналист, бывший директор вещания телеканала RT на русском языке Антон Красовский подтвердил, что был госпитализирован. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Красовский отметил, что многие интересовались, что с ним произошло и жив ли он вообще.

«Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику», — прокомментировал он.

По словам журналиста, сейчас он пошел на поправку. Свой диагноз или иные детали он раскрывать не стал.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале также подтвердила, что Красовский начал приходить в себя. По ее словам, с коллегой они созванивались ранее в этот же день, 25 декабря. Она отметила, что к трубке подошел именно Красовский, а не кто-либо еще.

Ранее 5-tv.ru писал, что болезнь внезапно унесла жизнь заместителя шеф-редактора «Комсомолки».

-2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.94
0.23 101.29
0.78
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Последние новости

14:15
«Потерял сознание»: российский журналист Красовский попал в больницу
14:06
«Серьезные доработки»: в войска скоро поступит партия обновленных автоматов АК-12
14:00
Пережить Новый год: как избежать трагедии при запуске фейерверков
13:59
Россияне получат пенсию и пособия за январь досрочно
13:45
«Должны заслужить»: как баскетболист Кириленко любит встречать Новый год
13:32
«Спланированы»: посол РФ о «майданных принципах» в протестах Сербии

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
Всем назло: как Фарерские острова дали Дании и ЕС под дых сотрудничеством с Россией
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса