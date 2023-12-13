«Ложусь спать»: болезнь внезапно унесла жизнь заместителя шеф-редактора «Комсомолки»

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Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

Заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Цареву нашли мертвой в Москве

«Ложусь спать»: болезнь внезапно унесла жизнь заместителя шеф-редактора «Комсомолки»

Фото: Facebook* / adamyan.ann

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Коллеги журналистки вспоминают ее как человека, способного преодолеть любые трудности.

В Москве обнаружено тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анны Царевой в квартире жилого дома. Новость о трагедии подтвердили и в самом издании.

Сообщалось, что родители 35-летней журналистки стали переживать, ведь девушка не выходила на связь долгое время. Они приехали в квартиру к Царевой и обнаружили тело дочери. До этого журналистка жаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру.

Как рассказали в KP.RU, Царева болела. Несмотря на боли в горле и температуру, проявляла интерес к работе, выглядела бодро. Коллеги заботливо советовали ей обратиться к врачам, но она не могла и допустить мысли, что не справится с недугом. После недолгого выздоровления Царева опять «слегла с температурой».

«Последняя фраза, которую от нее слышала подруга и коллега по работе в «КП»: «Выпила лекарства, ложусь спать“», — пишет издание.

На следующий день Цареву обнаружили в кровати без признаков жизни.

Соболезнования выразила главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова. Она отметила, что смерть коллеги стала шоком и трагедией для коллектива, внутри которого Цареву «анонимно выбирали человеком года».

«Мы, вся „Комсомолка“, ищет слова, чтобы утешить родителей, чем-то помочь, чем-то сгладить невероятную боль утраты… Мы плачем вместе с ними… Прощай, Аня! Нам будет очень тебя не хватать…», — заключила главред.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело экс-генконсула России в Иране Константина Алексеева нашли в Москве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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