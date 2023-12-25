Худрук Малого театра Юрий Соломин проведет Новый год в больнице

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 44 0

Внучка Юрия Соломина сообщила, что артист проведет Новый год в больнице

Худрук Малого театра Юрий Соломин проведет Новый год в больнице

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Актер еще не до конца восстановился после микроинсульта.

Больше месяца назад Юрия Соломина, художественного руководителя Государственного академического Малого театра, госпитализировали после того, как актер неожиданно потерял сознание на улице. Диагноз оказался довольно серьезным — Юрию Мефодьевичу диагностировали ишемический инсульт. О ближайших планах худрука на праздники рассказала RT его внучка.

Александра Соломина поделилась, что пока дедушка планирует встретить Новый год в медицинском учреждении. Коллективное решение после обсуждений приняли врачи, которые досконально изучили контрольные анализы уважаемого актера.

В этом году Юрию Мефодьевичу исполнилось 88 лет. В 2020-м народный артист был удостоен звания Герой Труда Российской Федерации, а также получил награду «За заслуги перед Отечеством». Пост художественного руководителя Малого театра он занимает с 1988 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрию Соломину стало лучше.

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