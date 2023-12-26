Подарок под елкой: по всей стране автомобилисты стали жертвами мошенников

Виртуальные покупки в преддверии Нового года огорчают автолюбителей по всей стране. В спешке и в погоне за экономией они оформляют покупки на сомнительных сайтах-однодневках — и лишаются немалых сумм. Корреспондент «Известий» Роман Иконников узнал, что еще объединяет все эти случаи.

Владислав Панков совсем недавно приобрел новенький китайский автомобиль. Для полного счастья не хватало только зимнего комплекта шин. В магазинах нужного размера не нашлось, и мужчина решил воспользоваться услугами маркетплейсов. Один из сайтов привлек внимание низкой ценой — всего 45 тысяч рублей. Владислав перевел деньги и стал ждать доставку, но заказ так и не пришел.

«Связывались с ними через почту. Они присылали так называемые данные об обновленном заказе — что он поступил на склад, отгружен, разгружен в городе назначения и так далее. Схема простая, насколько я понимаю, чтоб затянуть время, пока не переведут деньги со счетов своих куда-то дальше», — говорит пострадавший Владислав Панков.

С похожей ситуацией столкнулись и другие клиенты сайта «СтартерОк». Схема всегда одна и та же — сделал заказ, оплатил и остался без денег и покупки. Обманутыми оказались покупатели из разных регионов по всей стране. Оксана Исаева из Подмосковья лишилась десяти тысяч рублей.

«Я прождала пять дней. Потом, соответственно, я стала звонить — где мой заказ, где мой трек-номер. Ни трек-номера, ничего они не выслали», — рассказывает пострадавшая Оксана Исаева.

Одна из жертв обманщиков Ольга Лоскутова создала сообщество в соцсетях, чтобы объединить всех, кто пострадал от действий нечистых на руку торговцев шинами. Там уже набралось больше 80 человек.

«Они закрыли сайт „СтартерОК“, отключили телефоны и ровно такой же сайт открыли с другим названием, под другим доменом — „Авто-библиотека.ру“. Это не те фирмы, которые работают годами, у них есть какой-то имидж, репутация. Это вот несколько недель, какой-то фирме — шесть дней. Схема одна», — говорит пострадавшая Ольга Лоскутова.

В квитанциях покупателей указаны фирмы, юридический адрес которых находится в Москве, а склад, на котором якобы хранятся купленные шины, — в Тосненском районе Ленинградской области. Это промзона, где нет и намека на хранение автокомплектующих. Призрачность склада подтвердил и гендиректор топливной компании, которая на самом деле находится по этому адресу.

«Это реальная пустышка, там даже ИНН написан неправильный, „левый“ какой-то. Никаких контактов их нет, все липа полная. По нашему адресу в администрацию позвонил — кроме нас никого нет, никаких других фирм, тем более московских», — рассказал гендиректор топливной компании.

По мнению экспертов, потери средств можно было избежать. Перед покупкой необходимо проверить отзывы, историю компании, предлагающей товар, изучить сайт и фото, которые присылает продавец — часто это изображения из фотобанков, и их можно идентифицировать через поисковик. Кроме того, насторожить должны чересчур низкие цены и способ оплаты — надежные поставщики указывают банковские реквизиты.

«Мошенники в данном случае вместо платежных реквизитов, как правило, присылают карту, на которую человек переводит деньги. И, как правило, эта карта выпущена за границей, либо этот платеж туда впоследствии уйдет, и уже доказать и попробовать вернуть этот платеж будет довольно-таки проблематично», — заявил автоэксперт Максим Багаев.

Пострадавшие от действий сайтов-однодневок уже обратились в полицию. Также они планируют пойти в суд, чтобы добиться возврата денег, выплаченных за не оказанную услугу.