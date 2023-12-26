Первую советскую атомную подлодку превратили в музей в Кронштадте

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Любой желающий сможет увидеть ее, посетив экспозицию в выставочном комплексе «Остров фортов».

Фото, видео: Валентин Егоршин / ТАСС; 5-tv.ru

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Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» стала музеем. Любой желающий сможет увидеть ее, посетив экспозицию в выставочном комплексе «Остров фортов» в Кронштадте.

Именно эта легендарная субмарина, которая более 30 лет входила состав военно-морского флота, впервые в истории отечественного мореплавания прошла географическую точку Северного полюса. И для этого совершила поход подо льдами Арктики.

В каждом из девяти отсеков 107-метровой подлодки установили специальные мониторы и проекторы. Они расскажут о ключевых моментах истории создания К-3 — от идеи ядерной установки до навигационных комплексов, испытания которых были основной задачей в плаваниях.

Ранее 5-tv.ru писал, что на трех новых кораблях ВМФ подняли Андреевские флаги. В церемонии принял участие Владимир Путин.

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