«Уйдут в историю»: помощник Путина предсказал исчезновение Mercedes и BMW

Эти бренды могут повторить судьбу Volvo, считают российские власти.

Автопроизводители Mercedes и BMW могут уйти в историю, повторив судьбу Volvo. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

Он объяснил, что сегодня китайский автопром захватывает не только российский рынок, но и европейский. КНР уже занял лидирующую позицию среди мировых экспортеров автомобилей.

«Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай», — сказал Орешкин.

Эти автомобили могут перестать быть европейскими, считает он. Дело в том, что сейчас производители из стран ЕС не имеют рынка сбыта и преимуществ в технологиях, которые у них были десять лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал выпуск первого автомобиля «Волга».