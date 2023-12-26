«Уйдут в историю»: помощник Путина предсказал исчезновение Mercedes и BMW

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Помощник президента Орешкин: Mercedes и BMW уйдут в историю

«Уйдут в историю»: помощник Путина предсказал исчезновение Mercedes и BMW

Фото: www.globallookpress.com / Clara Margais

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Эти бренды могут повторить судьбу Volvo, считают российские власти.

Автопроизводители Mercedes и BMW могут уйти в историю, повторив судьбу Volvo. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

Он объяснил, что сегодня китайский автопром захватывает не только российский рынок, но и европейский. КНР уже занял лидирующую позицию среди мировых экспортеров автомобилей.

«Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай», — сказал Орешкин.

Эти автомобили могут перестать быть европейскими, считает он. Дело в том, что сейчас производители из стран ЕС не имеют рынка сбыта и преимуществ в технологиях, которые у них были десять лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал выпуск первого автомобиля «Волга».

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