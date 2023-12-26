Звезда души не чает в наследнице, появившейся в браке с популярным фотографом.

Семейный контент от Полины Гагариной — большая редкость для ее поклонников, а потому наткнуться на видео певицы с детьми, да еще и новогоднее — практически настоящая удача. От первого брака знаменитость воспитывает сына Андрея: молодой человек вырос, возмужал и мечтает стать артистом, как и мама.

Вот только в отличие от самой Гагариной, юноша не поет, а предпочитает играть на фортепиано. Младшую дочь, родившуюся в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, певица тщательно скрывала.

Лишь недавно знаменитость опубликовала первый снимок, на котором показала, какой красавицей растет ее крошечная наследница Мия. В преддверии Нового года знаменитость обнародовала редкое видео, на котором похвасталась умением дочери танцевать. В кадре девочка в черном платье сделала па руками на фоне высокой, украшенной по высшему разряду елки.

«Наконец-то дошли руки показать вам нашу красавицу. Единогласно решили с Миюшей, что елочка должна быть плюшевая, бантиковая и конфетная», — обратилась Гагарина к подписчикам.

Сына звезды в кадре рядом с сестрой замечено не было. В комментариях природное очарование произвело нешуточный ажиотаж: фолловеры сошлись во мнении, что Мия растет копией знаменитой матери.

«Глаз не оторвать», «Балерина», «Просто прелесть», «Тоненькая, звонкая», «Какая она у вас умничка», — пишут в сети.

Не так давно девочку навещал и «воскресный папа» Дмитрий Исхаков. Правда, о своем визите к дочери фотограф обмолвился лишь вскользь.

Также недавно стало известно, почему Гагарина перестала прятать дочь. По ее признанию, инициатива появиться на публике полностью принадлежит дочери.

«Я этим ответила сразу на бесконечные вопросы почему, да как. Она говорит: „Мама, а можно я выступлю у тебя на концерте?“ Я ей говорю: „Ты серьезно, правда хочешь этого?“ Она говорит: „Да“. Это было реально ее желание», — разоткровенничалась она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полина Гагарина показала ссадины на лице.

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