Запахло бедой: кто пытается устроить майдан в Сербии

О методах США продавливать свою позицию любыми путями можно судить по свежим кадрам из Сербии. В стране, которая еще не забыла бомбардировки Белграда, снова запахло большой бедой.

Сценарий давно известен и отработан на той же Украине: начать с рядовых протестов, закончить кровавым майданом. Получится ли, на месте оценил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru писал, что протестующие в Сербии перекрыли улицу Карла Маркса в Белграде, а после отправились шествием до главного управления полиции. Участники беспорядков требовали, чтобы всех задержанных бунтовщиков освободили из-под ареста.

После своих заявлений митингующие начали расходиться. До этого несколько сотен студентов перекрыли дорогу перед зданием Министерства госуправления и самоуправления.