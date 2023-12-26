Цены на «золото пустыни» в Иране достигли нового максимума

Почему цветок и без того является таким дорогим?

В Иране упал урожай шафрана, в результате чего цены на самую дорогую пряность в мире взлетели до 1,4 тысячи долларов за килограмм. Об этом сообщает газета Financial Times.

Из-за зимы с морозами, сухой весны и летней 50-градусной жары, а также дифицита воды ожидается сокращение урожая с 400 до 170 тонн. Из-за этого стоимость шафрана премиум-класса выросла вдвое по сравнению с 2022 годом. За границей цена на пряность может достигать 1,8 тысячи долларов за килограмм.

В Иране производится более 90% шафрана, который называют «золотом пустыни». Он является таким дорогим из-за трудоемкого процесса сбора урожая. Дело в том, что для производства одного килограмма нужно собрать до 170 тысяч цветков. Собирают их вручную на рассвете в октябре и ноябре.

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