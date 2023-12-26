Минкультуры Украины внесло SНАМАN в список лиц, угрожающих нацбезопасности

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 27 0

Обновленный документ пока не опубликован на сайте украинского министерства.

Минкультуры Украины внесло SНАМАN в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Фото: Титов Андрей / ТАСС

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Министерство культуры и информационной политики Украины в 2023 году внесло двух россиян в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Согласно ответу Министерства культуры на запрос агентства «Интерфакс-Украина», в 2023 году в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, были внесены: российский актер Алексей Кравченко и российский певец Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом SHAMAN.

В ведомстве также отметили, что в 2023 году ни одно лицо из этого перечня не было исключено. В настоящее время в этом перечне находится 213 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

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