Суд в Москве заочно арестовал журналистку Марию Гессен

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать журналистку Марию Гессен по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Гессен Марии Александровне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Срок исчисляется с момента экстрадиции в Россию или ее задержания на территории нашей страны. Указывается, что Гессен обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Прежде в отношении Гессен возбудили уголовное дело о дискредитации армии России. Предполагается, что причиной могли стать ее высказывания в интервью для одного из YouTube-каналов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД РФ объявило Марию Гессен в розыск.