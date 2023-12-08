Журналистку Марию Гессен объявили в розыск в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 77 0

Ее разыскивают по уголовной статье. Что еще известно?

Журналистку Марию Гессен объявили в розыск в России

Фото: Hendrik Schmidt / ТАСС

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МВД России объявило в розыск журналистку Марию Гессен. Карточка с ее данными появилась в официальной базе ведомства.

Указывается, что правоохранители разыскивают ее по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.

Прежде в отношении Гессен возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Предполагается, что причиной могли стать ее высказывания в интервью для одного из YouTube-каналов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы украинскую телеведущую Марию Ефросинину*.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ

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