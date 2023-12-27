«Рассчитывать не стоит»: стали известны подробности иска против Ивлеевой

Обычно моральная компенсация составляет не более тысячи рублей. Но от блогера требуют миллиард.

Не так давно стало известно, что с Анастасии Ивлеевой хотят взыскать один миллиард рублей морального вреда из-за устроенной ею «голой вечеринки». Коллективный иск подписали уже 23 человека во главе с актером «Бригады» Александром Иншаковым. Юрист Ксения Корсукова прокомментировала эту инициативу в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Артист хочет лишить известную телеведущую возможности зарабатывать на подобных мероприятиях — его по-настоящему шокировали кадры с необычного вечера. По словам эксперта, в подобных ситуациях суд действительно может может взыскать моральную компенсацию.

«Если гражданину причинен моральный вред, нарушающий его личные неимущественные права, либо посягающий на принадлежащие ему нематериальные блага, а также в других предусмотренных законом случаях суд может возложить на нарушителя обязанность выплатить денежную компенсацию», — объяснила специалист.

Кроме того, Корсукова отметила, что сумму денежной компенсации определять должен сам истец, однако суд обязан принимать во внимание различные обстоятельства, включая степень вины нарушителя. Также юрист рассказала, что обычно максимальная сумма взыскания не превышает более тысячи рублей. Возможно, в иске и вовсе будет отказано.

«Рассчитывать, что суд удовлетворит сумму в один миллиард рублей, не стоит», — заключила Ксения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак высказалась по поводу «голой» вечеринки Ивлеевой.