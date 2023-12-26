«Нелепая безвкусица»: Собчак высказалась по поводу «голой» вечеринки Ивлеевой

Телеведущая считает, что можно было избежать проблем с одиозным мероприятием. Какая у нее версия?

Участники одиозного мероприятия один за другим начали излагать свою версию событий, а точнее — причин участия в вечеринке Ивлеевой. Следующей стала Ксения Собчак, которая опубликовала видео в своих блогах в социальных сетях.

Сначала Собчак предупредила зрителей, что не стала бы записывать видно, если бы сама хозяйка вечера Ивлеева, которая, по мнению телеведущей, подверглась настоящей травле, промолчала бы. Но после публичных выступлений ее и других участников вечеринки телеведущая решила последовать их примеру.

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Собчак вспомнила, что два года назад Ивлеева уже организовывала нечто подобное, но состав гостей был несколько другой.

«На это мероприятие пришли другие люди, и их чувство прекрасного не всегда совпадало с моим. Проснувшись и увидев фото в открытом доступе, я тоже посчитала демонстрацию вечеринки на весь мир неуместной. Потому что при всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое, под них всегда следует выбирать время, сейчас не оно, второе — это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица. Другое дело, что это никем не планировалось, это надо понимать, как публичная история или публичное заявление», — считает Собчак.

Телеведущая настаивает на том, что никто не планировал делать из вечеринки публичное мероприятие, и почему кто-то начал хвататься фотографиями из ночного клуба, она не понимает и не одобряет. И лично она обидеть или оскорбить кого-то своим внешним видом или поведением не хотела. Но, если это все-таки произошло, телеведущая искренне раскаивается и извиняется.

Но при этом Собчак уверена, что не нужно отменять выступления артистов, которые были там, ведь они все-таки не преступники.

Скандал вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой продолжает гудеть, без преувеличения, на всю страну. Общественность требует наказать всех артистов, ведомства проверяют «Бал Сатаны» на нарушение российского законодательства, а зрители сдают билеты на концерты некоторых исполнителей. Например, Лолиты Милявской, которая, как ранее писал 5-tv.ru, все же взяла ответственность за свое поведение.