Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Люди, которые должны быть готовы к работе в любое время суток и в любой точке страны, отмечают в среду профессиональный праздник. Речь о спасателях. Сотрудников МЧС уже поздравил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что примеров мужества и героизма в их службе безграничное количество. Российский лидер также выразил надежду, что в свой профессиональный праздник они обязательно вспомнят старших товарищей и предшественников, выразив им дань памяти.

«Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду. Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. И всегда в самых сложных условиях действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты», — произнес речь президент.