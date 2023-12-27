Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

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Российский лидер отметил высокую самоотдачу сотрудников МЧС.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

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Люди, которые должны быть готовы к работе в любое время суток и в любой точке страны, отмечают в среду профессиональный праздник. Речь о спасателях. Сотрудников МЧС уже поздравил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что примеров мужества и героизма в их службе безграничное количество. Российский лидер также выразил надежду, что в свой профессиональный праздник они обязательно вспомнят старших товарищей и предшественников, выразив им дань памяти.

«Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду. Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. И всегда в самых сложных условиях действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты», — произнес речь президент.

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