Суд подходит к концу: что грозит россиянину, устроившему погоню с мечом за экс-супругой

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Пермяку, устроившему погоню с мечом за экс-супругой, грозит девять лет тюрьмы

Суд подходит к концу: что грозит россиянину, устроившему погоню с мечом за экс-супругой

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Обвиняемому предоставят последнее слово 28 декабря.

Жителю Перми, который устроил погоню с мечом за бывшей женой, грозит девять лет тюремного заключения. Об этом сообщает URA.RU.

«На прениях прокурор попросил приговорить подсудимого к реальному сроку — девяти годам колонии строгого режима. 28 декабря обвиняемому предоставят последнее слово», — говорится в материале.

В феврале 2022 года на федеральной трассе Очер — Пермь двое мужчин на автомобиле устроили погоню за машиной, в которой находилась бывшая жена одного из них. Они догнали авто, после чего экс-супруг, по версии следствия, начал бить по нему катаной.

После нападения они выехали на «встречку» и столкнулись с другим авто. За рулем была 25-летняя девушка.

От полученных травм она скончалась на месте. По информации правоохранителей, водитель, устроивший погоню, был пьян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российскую феминистку убил жених в Турции.

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