Эротика, роды и полет в космос: какие тайны скрывает чешский мультфильм про Кротика

Еще с советских времен и до наших дней дети по всей России с большим удовольствием смотрят милый мультфильм про любопытного Кротика. Этот персонаж плотно вошел в наш культурный код.

Некоторым даже невдомек, что мультфильм был создан не Союзмультфильмом, а чешским художником-иллюстратором Зденеком Милером. 5-tv.ru решил вспомнить, как зародился образ культового героя детства и какие приключения ему довелось пережить.

История создания

В далеком 1954 году Зденек Милер получил заказ на создание познавательного мультфильма для детей. Главной проблемой для мультипликатора стал выбор главного героя — большинство животных уже были персонажами мультфильмов Уолта Диснея.

Однако решение нашло Зденека само — как-то раз, прогуливаясь по улице, он споткнулся обо что-то странное. Приглядевшись, он понял, что это был холмик, который остался после крота.

В эту минуту художник понял, что главный герой мультфильма найден. Первая серия мультика, показанная в Праге в 1957 году, довольно сильно отличалась от последующих.

В ней еще не был до конца сформирован привычный образ персонажа: он был больше похож на человека, имел маленький хвостик и умел разговаривать. В следующих эпизодах он стал более мультяшным и разучился разговаривать — Кротик и его друзья лишь смеялись, плакали и выражали свои эмоции разными звуками. Именно отсутствие привязки к конкретному языку помогло мультфильму стать горячо любимым по всему свету, в том числе и у нас.

Интересные факты

Все герои мультфильма были озвучены дочерями самого Милера. Как говорил сам художник, ему повезло, что на первых порах его наследницы были маленькими.

«У них были очень красивые голоса, и они очень хорошо смеялись. Мне везло, так как мне всегда удавалось их расколоть, и когда они смеялись или плакали, я это записывал. Эти записи сохранились у нас до сих пор, потому что ничего лучше, несмотря на все мои старания, мне никогда не удавалось найти», — рассказывал Зденек.

Несмотря на доброту и безобидность Кротика, некоторые серии мультсериала подвергались критике и даже цензуре. Так, например, в одной из серий было показано, как происходят роды крольчонка.

Хоть сцена и была нарисована без лишних подробностей, все же маленькие дети могут слишком рано столкнуться с физиологией, о которой им пока знать не стоит. В другой серии был показан полностью голый взрослый мужчина, который загорал на солнце.

Мультипликатор зачем-то решил нарисовать персонажу гениталии и лобковые волосы, что уж явно не стоило показывать в детском мультфильме. Кротик стал неотъемлемой частью поп-культуры, поэтому отсылки на него присутствуют в других мультфильмах, в том числе и советских.

Например, он появлялся в «Повелителях молний» и «Непоседе», а в другом культовом мультсериале «Приключения Болека и Лелека» появлялась щука, очень похожая на «коллегу» из чешского мультика.

В самом мультфильме также достаточно отсылок: в гости к Кротику в разные годы заглянули щенок из мультфильма «Про щеночка», сверчок из мультфильма «Приключения сверчка» и один из маскотов студии Kratky Film Praha.

Кротик в реальном мире

В 2011 году Кротик побывал в космосе — американский космонавт Эндрю Джей Фьюстел взял с собой в полет плюшевого героя, который стал символом последней космической миссии шаттла «Индевор». Спустя семь лет игрушечный зверек вернулся в космос, но уже на МКС, где находился целых шесть месяцев, что в двадцать раз дольше, чем время, которое провел на орбите единственный чехословацкий космонавт Владимир Ремек.

В 2015 году Кротик стал символом кругосветной поездки двух чешских путешественников, которые за 527 дней побывали в 22 странах. Побывал персонаж и на «Формуле-1» — в 2019 году он украсил своим изображением болиды команды Alfa Romeo Racing.

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