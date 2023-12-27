Хулиган, скандалист и великий актер: разные грани Жерара Депардье

За свою карьеру артист сыграл более 200 ролей и получил около десяти престижных кинонаград.

Французский актер Жерар Депардье 27 декабря отмечает 75-летие. Он считается одним из самых плодотворных артистов современности, ведь его фильмография насчитывает порядка 200 картин.

Дополнительную известность ему предают многочисленные скандалы, героем которых он становился. О жизни и работе Депардье — в материале 5-tv.ru.

Непростое начало пути Жерара Депардье

Депардье родился в 1948-м в бедной семье с вечно уставшей матерью и пьющим отцом. Родители воспитывали еще троих детей, и после Жерара на свет появилось еще трое.

Последние дети, как и будущий актер, были нежеланны. По слухам, мать пыталась избавляться от беременностей, но у нее ничего не выходило.

Так или иначе, детство Депардье можно назвать крайне непростым. Чтобы как-то выжить, мальчик зарабатывал на жизнь, как только мог, в том числе, не совсем законными способами.

Само собой, успеваемость в школе оставляла желать лучшего. Постепенно он перестал посещать занятия, предпочитая другое времяпрепровождение.

Например, помогал ворам раскапывать свежие могилы, чтобы снять с покойников ценности и хорошую обувь, или вытаскивал кошельки у прохожих. Так и не получив аттестат о среднем образовании, уже в 16 юноша попал в тюрьму за кражу автомобиля.

А после решил отправиться в Париж вместе с другом, который учился на актерских курсах. Однажды Депардье присоединился к нему ради интереса и от безделья.

Там и заметили его безусловный талант, что предопределило судьбу будущей звезды кинематографа. Известность Депардье получил после участия в скандальном фильме «Вальсирующие», вышедшем в 1974-м.

Там он сыграл грубоватого хулигана, покорившего сердца зрителей. Потом были фильмы «Невезучие», «Беглецы», «В сетях мафии» и «Папаши», закрепившие успех.

Фото: Кадр из к/ф «Вальсирующие», реж. Бертран Блие, 1974 г.

Депардье множество раз становился лауреатом престижным мировых премий в области кино, в том числе «Оскара» и «Золотого глобуса». У Депардье три гражданства: российское, бельгийское и алжирское.

Скандалы с Жераром Депардье

Депардье часто становился героем скандалов. Например, в 2009 году актер ударил журналиста, за что получил крупный штраф.

А во время перелета из Парижа в Дублин его не пустили в туалет, пока лайнер поднимается в воздух, из-за чего он начал справлять нужду прямо в салоне. Однажды артист вышел на сцену в постановке настолько пьяным, что сорвал спектакль. А незадолго до этого подрался в ресторане с соседями по столику.

«Все больше людей считают его монстром»: чем закончится скандал вокруг Депардье

При этом 16 декабря 2020 года Депардье были предъявлены обвинения в «изнасиловании» и «сексуальном посягательстве». Никаких мер пресечения в отношении него выбрано не было.

Кроме того, в недавно вышедшем документальном фильме сразу 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии. Три девушки уже дали показания в суде, а остальные предпочли скрыть свои имена.

Фото: www.globallookpress.com / imago stock& people

Депардье свою вину не признает.

«Для меня обидеть женщину — это все равно что ударить собственную мать ногой в живот», — заявил актер.

На фоне разгорающегося скандала сразу 50 деятелей культуры Франции, в том числе Пьер Ришар, вступились за актера, напоминая о презумпции невиновности.

«Жерар Депардье, возможно, величайший из актеров. Последнее священное чудовище кинематографа. Мы больше не можем молчать перед лицом обрушившегося на него линчевания, потока ненависти, льющейся в отношении его личности, безжалостно, в наиболее полном смешении и вопреки презумпции невиновности, которой бы он пользовался, как и всякий другой, не будь он тем гигантом кино, каким он является», — говорится в совместном заявлении.

Яркая фильмография Жерара Депардье

Двадцатый век (1976)

Фото: Кадр из к/ф «Двадцатый век», реж. Бернардо Бертолуччи, 1976 г.

В этом эпическим фильме показаны жизненные пути двух мужчин Альфредо и Ольмо, которые родились в одно время, в одном регионе, но в совершенно разных семьях. Через призму их судеб демонстрируются исторические события Италии первой половины ХХ века.

Фильм был неоднозначно воспринят мировыми критиками. Оригинальная версия фильма длилась 5 часов 17 минут и включала в себя сцены убийства животных, а также эротические сцены с участием Жерара Депардье, Роберта Де Ниро и Стефании Казини.

Приготовьте ваши носовые платки (1977)

Фото: Кадр из к/ф «Приготовьте ваши носовые платки», реж. Бертран Блие, 1977 г.

Девушка по имени Соланж после нескольких лет брака внезапно впадает в депрессию. Переживающий за нее муж Рауль предлагает ей весьма неожиданный выход: найти себе любовница, чтобы хоть немного развеяться.

Однако дальнейшие события развиваются совсем неожиданно. Картина получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, «Сезар» за лучшую музыку и был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучший зарубежный фильм.

Вид на жительство (1990)

Фото: Кадр из к/ф «Вид на жительство», реж. Питер Уир, 1990 г.

Мелодрама совместного производства США, Франции и Австралии, где французский эмигрант и коренная американка заключают фиктивный брак, чтобы помочь друг другу. Правда, их замысел раскрывается довольно быстро, что ставит под угрозу дальнейшую жизнь и отношения героев.

За лучший оригинальный сценарий фильм был номинирован на «Оскар». Также картина получила две премии «Золотой глобус» за лучший фильм и лучшую мужскую роль.

Жан де Флоретт (1986)

Фото: Кадр из к/ф «Жан де Флоретт», реж. Клод Берри, 1986 г.

По сюжету, действие происходит в Провансе после Первой мировой войны. Солдат возвращается в родную деревню и решает вести тихую размеренную жизнь, посвятив ее прекрасному — цветам.

Однако даже такие благие намерения и добрые мечты не так просто осуществить. Первая часть дилогии, экранизация одноименного романа Марселя Паньоля завоевала массовую популярность, получив крайне положительные отзывы критиков.

Сирано де Бержерак (1990)

Фото: Кадр из к/ф «Сирано де Бержерак», реж. Жан-Поль Раппно, 1990 г.

Экранизация одноименной пьесы Эдмона Ростана рассказывает о жизни французского драматурга и философа Сирано де Бержерака, который был весьма видным деятелем культуры в XVII веке. Он представлен как «истинный гасконец» — поэт и дуэлянт, скромный, но вспыльчивый.

Съемки фильма проходили в десятках городов Франции и Венгрии, в том числе, во многих исторических местах. Картина получила десять премий «Сезар» и награду Московского международного кинофестиваля.

Набережная Орфевр, 36 (2004)

Фото: Кадр из к/ф «Набережная Орфевр, 36», реж. Оливье Маршаль, 2004 г.

Детективная картина, повествующая о банде парижских налетчиков, которые отличаются своей жестокостью и вместе с тем удачей. Поимкой неуловимых преступников одновременно займутся две оперативные полицейские группы, которыми руководят бывшие друзья, а ныне — непримиримые соперники.

Режиссером выступил бывший офицер полиции Оливье Маршаль, проработавший двенадцать лет в полиции. Картина претендовала на премию «Сезар» в восьми номинациях, но не получила ни одной награды.

Жизнь Пи (2012)

Фото: Кадр из к/ф «Жизнь Пи», реж. Энг Ли, 2012 г.

Приключенческая драма, снятая по роману Янна Мартела, повествует о морском путешествии. Оно начинается на японском грузовом судне, а заканчивается на небольшом самодельном плотике посреди открытого океана. Невероятная история рассказывается ее главным героем — мужчиной-индусом по имени Пи.

Картина получила четыре премии «Оскар», а также «Золотой глобус» и «Энни». Кроме того, была отмечена операторская работа, визуальные эффекты, сценарий, монтаж и музыка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семья Депардье назвала «беспрецедентным заговором» обвинения в домогательствах.