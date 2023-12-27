Хулиган, скандалист и великий актер: разные грани Жерара Депардье
Французский актер Жерар Депардье отмечает 75-летний юбилей
Фото: www.globallookpress.com / Thierry Roge
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За свою карьеру артист сыграл более 200 ролей и получил около десяти престижных кинонаград.
Французский актер Жерар Депардье 27 декабря отмечает 75-летие. Он считается одним из самых плодотворных артистов современности, ведь его фильмография насчитывает порядка 200 картин.
Дополнительную известность ему предают многочисленные скандалы, героем которых он становился. О жизни и работе Депардье — в материале 5-tv.ru.
Непростое начало пути Жерара Депардье
Депардье родился в 1948-м в бедной семье с вечно уставшей матерью и пьющим отцом. Родители воспитывали еще троих детей, и после Жерара на свет появилось еще трое.
Последние дети, как и будущий актер, были нежеланны. По слухам, мать пыталась избавляться от беременностей, но у нее ничего не выходило.
Так или иначе, детство Депардье можно назвать крайне непростым. Чтобы как-то выжить, мальчик зарабатывал на жизнь, как только мог, в том числе, не совсем законными способами.
Само собой, успеваемость в школе оставляла желать лучшего. Постепенно он перестал посещать занятия, предпочитая другое времяпрепровождение.
Например, помогал ворам раскапывать свежие могилы, чтобы снять с покойников ценности и хорошую обувь, или вытаскивал кошельки у прохожих. Так и не получив аттестат о среднем образовании, уже в 16 юноша попал в тюрьму за кражу автомобиля.
А после решил отправиться в Париж вместе с другом, который учился на актерских курсах. Однажды Депардье присоединился к нему ради интереса и от безделья.
Там и заметили его безусловный талант, что предопределило судьбу будущей звезды кинематографа. Известность Депардье получил после участия в скандальном фильме «Вальсирующие», вышедшем в 1974-м.
Там он сыграл грубоватого хулигана, покорившего сердца зрителей. Потом были фильмы «Невезучие», «Беглецы», «В сетях мафии» и «Папаши», закрепившие успех.
Депардье множество раз становился лауреатом престижным мировых премий в области кино, в том числе «Оскара» и «Золотого глобуса». У Депардье три гражданства: российское, бельгийское и алжирское.
Скандалы с Жераром Депардье
Депардье часто становился героем скандалов. Например, в 2009 году актер ударил журналиста, за что получил крупный штраф.
А во время перелета из Парижа в Дублин его не пустили в туалет, пока лайнер поднимается в воздух, из-за чего он начал справлять нужду прямо в салоне. Однажды артист вышел на сцену в постановке настолько пьяным, что сорвал спектакль. А незадолго до этого подрался в ресторане с соседями по столику.
«Все больше людей считают его монстром»: чем закончится скандал вокруг Депардье
При этом 16 декабря 2020 года Депардье были предъявлены обвинения в «изнасиловании» и «сексуальном посягательстве». Никаких мер пресечения в отношении него выбрано не было.
Кроме того, в недавно вышедшем документальном фильме сразу 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии. Три девушки уже дали показания в суде, а остальные предпочли скрыть свои имена.
Депардье свою вину не признает.
«Для меня обидеть женщину — это все равно что ударить собственную мать ногой в живот», — заявил актер.
На фоне разгорающегося скандала сразу 50 деятелей культуры Франции, в том числе Пьер Ришар, вступились за актера, напоминая о презумпции невиновности.
«Жерар Депардье, возможно, величайший из актеров. Последнее священное чудовище кинематографа. Мы больше не можем молчать перед лицом обрушившегося на него линчевания, потока ненависти, льющейся в отношении его личности, безжалостно, в наиболее полном смешении и вопреки презумпции невиновности, которой бы он пользовался, как и всякий другой, не будь он тем гигантом кино, каким он является», — говорится в совместном заявлении.
Яркая фильмография Жерара Депардье
Двадцатый век (1976)
В этом эпическим фильме показаны жизненные пути двух мужчин Альфредо и Ольмо, которые родились в одно время, в одном регионе, но в совершенно разных семьях. Через призму их судеб демонстрируются исторические события Италии первой половины ХХ века.
Фильм был неоднозначно воспринят мировыми критиками. Оригинальная версия фильма длилась 5 часов 17 минут и включала в себя сцены убийства животных, а также эротические сцены с участием Жерара Депардье, Роберта Де Ниро и Стефании Казини.
Приготовьте ваши носовые платки (1977)
Девушка по имени Соланж после нескольких лет брака внезапно впадает в депрессию. Переживающий за нее муж Рауль предлагает ей весьма неожиданный выход: найти себе любовница, чтобы хоть немного развеяться.
Однако дальнейшие события развиваются совсем неожиданно. Картина получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, «Сезар» за лучшую музыку и был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучший зарубежный фильм.
Вид на жительство (1990)
Мелодрама совместного производства США, Франции и Австралии, где французский эмигрант и коренная американка заключают фиктивный брак, чтобы помочь друг другу. Правда, их замысел раскрывается довольно быстро, что ставит под угрозу дальнейшую жизнь и отношения героев.
За лучший оригинальный сценарий фильм был номинирован на «Оскар». Также картина получила две премии «Золотой глобус» за лучший фильм и лучшую мужскую роль.
Жан де Флоретт (1986)
По сюжету, действие происходит в Провансе после Первой мировой войны. Солдат возвращается в родную деревню и решает вести тихую размеренную жизнь, посвятив ее прекрасному — цветам.
Однако даже такие благие намерения и добрые мечты не так просто осуществить. Первая часть дилогии, экранизация одноименного романа Марселя Паньоля завоевала массовую популярность, получив крайне положительные отзывы критиков.
Сирано де Бержерак (1990)
Экранизация одноименной пьесы Эдмона Ростана рассказывает о жизни французского драматурга и философа Сирано де Бержерака, который был весьма видным деятелем культуры в XVII веке. Он представлен как «истинный гасконец» — поэт и дуэлянт, скромный, но вспыльчивый.
Съемки фильма проходили в десятках городов Франции и Венгрии, в том числе, во многих исторических местах. Картина получила десять премий «Сезар» и награду Московского международного кинофестиваля.
Набережная Орфевр, 36 (2004)
Детективная картина, повествующая о банде парижских налетчиков, которые отличаются своей жестокостью и вместе с тем удачей. Поимкой неуловимых преступников одновременно займутся две оперативные полицейские группы, которыми руководят бывшие друзья, а ныне — непримиримые соперники.
Режиссером выступил бывший офицер полиции Оливье Маршаль, проработавший двенадцать лет в полиции. Картина претендовала на премию «Сезар» в восьми номинациях, но не получила ни одной награды.
Жизнь Пи (2012)
Приключенческая драма, снятая по роману Янна Мартела, повествует о морском путешествии. Оно начинается на японском грузовом судне, а заканчивается на небольшом самодельном плотике посреди открытого океана. Невероятная история рассказывается ее главным героем — мужчиной-индусом по имени Пи.
Картина получила четыре премии «Оскар», а также «Золотой глобус» и «Энни». Кроме того, была отмечена операторская работа, визуальные эффекты, сценарий, монтаж и музыка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что семья Депардье назвала «беспрецедентным заговором» обвинения в домогательствах.
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