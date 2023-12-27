«Имеем право вам указать»: Захарова отреагировала на «голую» вечеринку Ивлеевой

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 313 0

Захарова: россияне имеют право на критическое отношение к вечеринке Ивлеевой

«Имеем право вам указать»: Захарова отреагировала на «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что дипломат сказала о нашумевшем на всю страну мероприятии?

Россияне продемонстрировали свое отношение к тем, кто присутствовал на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в Москве, имея на то полное право. Об этом радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Если одни имеют право участвовать в подобном, то ведь и у других тоже есть право и на собственное мнение, и на свою позицию, и на отстаивание того, что дорого. Об этом почему-то забывают, почему-то говорят, что это право есть только у очень маленькой группки, которая самопровозгласила себя элитой, не будучи элитой», — подчеркнула дипломат.

По ее мнению, реакция на произошедшее свидетельствует об оздоровлении нашего общества, что очень важно.

«Это продемонстрировало путь оздоровления самого общества, промежуточный результат — то, что общество, народ абсолютно едино сказал: «Стоп! Довольно! Хватит! Это для нас неприемлемо“», — поделилась Захарова.

Она считает, что граждане имеют «право на то, чтобы вам указать, что это недопустимо, непотребно». Дипломат также призналась, что ей смешно было наблюдать за тем, как участники скандального мероприятия жаловались, что против них ведется некая кампания и даже травля по специальному заказу.

Захарова убеждена, что это неправда. Последовавшая реакция — это исключительно единый порыв народа против участников «голого» мероприятия.

Вместе с тем она выразила надежду, что это испытание позволит попавшим под волну критики осознать всю ситуацию и вынести из этого хороший урок.

Ранее 5-tv.ru писал, что налоговая заинтересовалась счетами Ивлеевой после «голой» вечеринки.

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