В Самарской области арестован мужчина, планировавший теракт на железной дороге

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 44 0

Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ.

В Самарской области арестован мужчина, планировавший теракт на железной дороге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA

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В Самарской области предотвращен теракт на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, устроить теракт планировал житель Самары, который является сторонником украинского военизированного формирования «Легион Свобода России»*.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин <…> планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что подозреваемый был задержан 15 ноября текущего года сотрудниками ФСБ и Росгвардии. Он арестован и помещен под стражу на время следствия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Подмосковья задержан за передачу Украине данных о военных объектах.

* — признана террористической и запрещенной на территории РФ

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