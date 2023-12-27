В России запустят полностью импортозамещенную «Ласточку» с новым именем

РЖД запустят 28 декабря импортозамещенный аналог «Ласточки», поезд «Финист»
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По какому маршруту проедет новый электропоезд?
Российские железные дороги запустят первую полностью импортозамещенную «Ласточку». Новый поезд назвали «Финист», сообщили в пресс-службе РЖД.
«28 декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог «Ласточки»… Имя для нового поезда — «Финист», — приводит РИА Новости сообщение.
Название для поезда было выбрано народным голосованием. «Финист» отправится от платформы вокзала в Екатеринбурге, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поставил новые задачи по развитию железных дорог. Он назвал это напарвление крайне востребованным. Объемы перевозок по БАМу и Транссибу растут год от года. А значит, необходимо увеличивать их пропускную способность.
Читайте также
93%
-0.26 101.12
-0.46
Нашли ошибку?