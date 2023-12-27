Стала известна стоимость «голой» вечеринки Ивлеевой

Вечеринка в клубе обошлась Ивлеевой в миллионы.

Стоимость «голой» вечеринки, которую устроила блогер и ведущая Настя Ивлеева, обошлась ей минимум в 3,6 миллиона рублей. Как сообщил источник 5-tv.ru, стоимость услуг по договору составила 3,6 миллиона рублей в качестве аренды помещения. Стоимость всей вечеринки осталась неизвестна, так как на мероприятии некоторые гости выступали за деньги.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Недавно в суд был подан иск на взыскание одного миллиарда рублей с Ивлеевой за причинение морального вреда из-за вечеринки. Его подписали уже 23 человека во главе с актером «Бригады» Александром Иншаковым. В случае удовлетворения иска судом деньги будут направлены тем, кому они действительно нужны: раненым, инвалидам, семьям погибши, детям, которые остались без отцов. По словам Иншакова, желающих подписаться под коллективным иском уже очень много.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на «голую» вечеринку Ивлеевой.