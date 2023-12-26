«Надо ставить на место»: Ивлееву хотят через суд наказать за «голую» вечеринку

На блогершу уже готовят коллективный иск с требованием взыскать с нее один миллиард рублей.

С Насти Ивлеевой могут взыскать один миллиард рублей в качестве морального вреда за ее «голую» вечеринку. В беседе с 5-tv.ru актер и продюсер Александр Иншаков, возглавивший инициативную группу для коллективного иска, назвал блогера заблудшей девушкой.

«Девушка заблудилась по полной программе, и не она одна. Надо ставить их на место», — подчеркнул Иншаков.

В случае удовлетворения иска судом деньги будут направлены тем, кому они действительно нужны: раненым, инвалидам, семьям погибши, детям, которые остались без отцов. По словам Иншакова, желающих подписаться под коллективным иском уже очень много.

«Там сейчас большое количество людей, которые хотят присоединиться. Когда это произойдет, вы все увидите сами», — отметил продюсер.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды.

Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе. Главной деталью ее образа стало бриллиантовое колье на бедрах стоимостью 23 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на «голой» вечеринке Ивлеевой.

* — запрещенная в России экстремистская организация