«Каждый год так»: как SHAMAN собирается отпраздновать новогоднюю ночь

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 30 0

SHAMAN отпразднует Новый год на сцене

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Певец проведет праздник в обычном месте для артиста. Где именно?

Автор и исполнитель песен SHAMAN вместе с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной посетил Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой в образе Деда Мороза и Снегурочки, чтобы порадовать пациентов. В медицинском учреждение артист рассказал сайту 5-tv.ru, как встретит Новый год.

«Праздновать я буду, коллеги по цеху — артисты меня поймут, я буду праздновать Новый Год на сцене, буду радовать зрителей своим творчеством. Каждый год так происходит», — признался SHAMAN.

Он отметил, что он всегда привык отдаваться людям на 100%, как артист. Поэтому для него лучший подарок и роскошь, которую он все меньше может себе позволить — это покой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN рассказал, каково быть Дедом Морозом. Такой опыт у певца уже был. Он примерял на себя этот образ на вечеринках в ресторанах.

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