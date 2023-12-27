«Любовь способна растопить сердце»: SHAMAN рассказал, каково быть Дедом Морозом

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 310 0

SHAMAN признался, что не впервые примеряет на себя образ Деда Мороза

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Певец примерил на себя образ сказочного волшебника. Что он почувствовал?

Автор и исполнитель песен SHAMAN вместе с главой Лиги безопасного интернета посетил детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой в образе Деда Мороза и Снегурочки, чтобы порадовать пациентов. Певец рассказал сайту 5-tv.ru, каково ему примерить на себя образ персонажа, который исполняет желания.

«Ну конечно же такой опыт у меня был. Я играл Деда Мороза, когда учился еще в музыкальном колледже», — рассказал артист.

SHAMAN отметил, что также примерял на себя этот образ на вечеринках в ресторанах. И опыта у музыканта в этом плане много, но сыграть Деда Мороза — это всегда трепетно.

«Такой опыт конечно же имеется, но каждый раз это всегда трепетно, потому что детская любовь способна растопить любое сердце. Даже сердце Деда Мороза», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мизулина рассказала, как появилась идея поздравить детей в больнице.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
-0.26 101.12
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:44
«Не пренебрегайте!» — как нельзя оказывать помощь детям при травмах на ледяной горке
19:30
Жизнь под откос: чем чреваты заболевания щитовидной железы
19:12
«Ионова дискредитирует саму концепцию»: Макс Фадеев перезапустит проект Глюк’oZa
19:04
«Огромный риск»: власти Украины могут лишить население пенсий и зарплат
19:00
Человек, который не смеется: как Лесли Нильсен с серьезным лицом смешил до слез
18:50
«Любовь способна растопить сердце»: SHAMAN рассказал, каково быть Дедом Морозом

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
«Покроет передовую и тылы»: что из себя представляют новые военные российские разработки
«Лучшие в мире танки»: почему Россия регулярно «прокачивает» свое вооружение
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса