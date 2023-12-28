«Абсолютно всеядна»: певица Валерия раскрыла секрет идеальной фигуры

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 63 0

Певица Валерия придерживается правильных пропорций белков, жиров, углеводов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В 55 лет многодетная мама может похвастаться девичьей стройностью.

Певица Валерия, которой в апреле стукнуло 55 лет, может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru многодетная мама рассказала, как она будет питаться на новогодних каникулах. Оказалось, что праздники для нее — не повод расслабляться!

«Я всегда питаюсь одинаково. Я вообще абсолютно всеядна. Просто придерживаюсь правильных пропорций белков, жиров, углеводов», — заявила знаменитость на предпоказе новогоднего шоу «VK под Шубой».

Однако это не единственное, что помогает артистке выглядеть стройной и подтянутой. Так, Валерия давно занимается йогой. Практики, по ее признанию, буквально перевернули сознание и вывели на новый уровень понимания принципов заботы о теле. Часто она публикует в социальной сети фотографии, демонстрируя свое мастерство.

Многие хвалят артистку, не скрывая зависти, отмечают, что в свои 30 лет не могут так согнуться или растянуться, как знаменитость. Вместе с тем Валерия также старается регулярно посещать спортзалы и бегать по утрам. Время для спорта она находит даже на гастролях и занимается четыре-пять раз в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если нестерпимо хочется есть перед сном.

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