Ким Чен Ын призвал армию КНДР готовиться к войне

Лидер Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын приказал армии страны, а также сектору ядерного оружия и военно-промышленному комплексу увеличить темпы подготовки к войне. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на местное агентство ЦТАК.

Во время заседания партии северокорейский лидер заявил о том, что Соединенные Штаты пошли на конфронтацию с их страной. Ким Чен Ын также отметил, что КНДР будет увеличивать объем стратегического сотрудничества с «антиимпериалистическими независимыми» государствами.

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