Ким Чен Ын призвал армию КНДР готовиться к войне

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

По его мнению, США пошли на конфронтацию с Северной Кореей.

Ким Чен Ын призвал армию КНДР готовиться к войне

Фото: www.globallookpress.com / Park Jin-Hee

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Лидер Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын приказал армии страны, а также сектору ядерного оружия и военно-промышленному комплексу увеличить темпы подготовки к войне. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на местное агентство ЦТАК.

Во время заседания партии северокорейский лидер заявил о том, что Соединенные Штаты пошли на конфронтацию с их страной. Ким Чен Ын также отметил, что КНДР будет увеличивать объем стратегического сотрудничества с «антиимпериалистическими независимыми» государствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как слезы Ким Чен Ына могут повлиять на имидж политика. Глава КНДР не сумел скрыть эмоции на съезде матерей, что это — искренность или политический ход?

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