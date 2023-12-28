«Я был очень занят»: как Трампа уговорили сняться в фильме «Один дома 2»

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Трамп заявил, что его умоляли сняться в фильме «Один дома 2»

«Я был очень занят»: как Трампа уговорили сняться в фильме «Один дома 2»

Фото: Кадр из к/ф «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», реж. Крис Коламбус, 1992 г.

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По словам бывшего президента США, режиссер культовой картины буквально умолял его сыграть в эпизодическую роль.

Бывший президент США Дональд Трамп вспомнил, как режиссер фильма «Один дома 2» умолял его сыграть эпизодическую роль. Об этом Трамп рассказал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, для этого был арендован отель в Нью-Йорке, которым Трамп тогда владел.

«30 лет назад режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в „Один дома 2“. Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел. Я был очень занят и не хотел этого делать», — признался бывший американский лидер.

Однако, отметил Трамп, режиссер и съемочная группа были очень милыми, хоть и слишком настаивали на съемках. Он уверен, что именно его роль помогла сделать этот фильм успешным.

Примечательно, что совсем недавно режиссер картины Крис Коламбус говорил, что Трамп сам просил о съемках. В ином случае он бы не разрешил команде использовать его отель для фильма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США пытаются не допустить Трампа до участия в выборах.

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