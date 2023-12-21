«Нет права»: в США пытаются не допустить Трампа до участия в выборах

В более чем 15 штатах подали судебные иски по этому поводу.

Суды еще в 16 американских штатах рассматривают иски с требованием не допустить бывшего лидера США Дональда Трампа в праймериз от Республиканской партии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare.

«По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность (преиздента США. — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

Уточняется, что в исках ссылаются на 14 поправку к Конституции Соединенных Штатов. Также там утверждается, что Дональд Трамп принимал участие в штурме Капитолия.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса для воспрепятствования принятия итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в которых победу как раз и одержал Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нынешний лидер США Джо Байден назвал Трампа «мятежником».