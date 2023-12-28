«Можно было бы»: США захотели принять план Илона Маска по Украине

Маск заявил, что его план по Украине помог бы избежать жертв
Фото: Reuters / GONZALO FUENTES
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сколько ошибок можно было избежать, если бы бизнесмена послушали в 2022 году?
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что при принятии его плана урегулирования конфликта на Украине удалось бы избежать много жертв. Об этом он написал в комментарии к посту миллиардера Дэвида Сакса в соцсети X.
В частности, Сакс написал, что сейчас Белый дом хотел бы рассмотреть план Маска. По его словам, после публикации этой стратегии президент Украины Владимир Зеленский назвал бизнесмена пророссийским. Он и еще многие раскритиковали этот план. Однако теперь США хотят «заключить эту сделку».
«Многих смертей можно было бы избежать», — ответил на это Маск.
Свой план по Украине Илон Маск предложил в октябре 2022 года. Стратегия предусматривала сохранение Крыма в составе России и повторные референдумы под наблюдением ООН в новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Помимо этого, Украина, по мнению Маска, все-таки должна стать нейтральным государством — это то, что предлагала Россия.
Маск часто делает заявления, который идут вразрез со мнением Белого дома. Президент США Джо Байден также призывал обратить внимание на отношения предпринимателя с «другими странами».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск неожиданно высказался о войне.
- 28 дек
- «Выворачивает наизнанку»: почему США боятся признать успех России в зоне СВО
- 28 дек
- «Шли напролом»: бывшие украинские боевики вступили в бой с ВСУ
- 28 дек
- Российские бойцы уничтожили под Красным Лиманом шесть опорных пунктов ВСУ
- 28 дек
- ЗРК «Бук-М3» надежен: лучшее видео из зоны СВО за день
- 27 дек
- «Серьезный вызов»: на Украине не знают, как финансировать новую мобилизацию
- 27 дек
- Тимошенко призвала Зеленского придумать «план Б» по спасению Украины
- 27 дек
- «Симптоматичное отклонение»: Байден резко изменил позицию по помощи Украине
- 27 дек
- «Огромный риск»: власти Украины могут лишить население пенсий и зарплат
- 27 дек
- «Постоянно»: Сальдо сообщил о напряженной ситуации в Херсонской области
- 27 дек
- «Очень важное событие»: глава ДНР оценил освобождение Марьинки
Читайте также
86%
-0.26 101.35
0.23
Нашли ошибку?