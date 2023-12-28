Центробанк отменил комиссию для банков за переводы по СБП

Речь идет о движении средств между гражданами.

Центробанк России решил навсегда отменить комиссию для банков за переводы денежных средств между гражданами по системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом в Банке отметили, что до 1 июля для кредитных организаций действует льготный период, когда они не платят комиссию. Однако было принято решение сделать этот механизм бессрочным.

«С 1 апреля 2024 года регулятор освободил банки от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки», — говорится в сообщении.

Ожидается, что мера позволит сделать программу лояльности более привлекательной.

Кроме того, Центробанк сообщил, что с мая следующего года лимит для перевода между счетами разных банков составит 30 миллионов рублей. При этом лимит переводов без комиссии от одного гражданина другому сохранится на уровне 100 тысяч рублей. Комиссия также не изменится — 0,5% от суммы, но не больше 1,5 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России запустили переводы по системе быстрых платежей в пять стран. Как рассказали в Центробанке, деньги можно перечислить в том числе, в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Белоруссию.