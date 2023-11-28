На карту онлайн: Центробанк сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран

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Центробанк сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Эксперты считают, что такие переводы станут популярны не только у трудовых мигрантов, но и у россиян, которые уехали из страны.

В России запустили переводы по системе быстрых платежей в пять стран.

Как рассказали «Известиям» в Центробанке, деньги можно перечислить в том числе, в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Белоруссию. Эксперты считают, что такие переводы станут популярны не только у трудовых мигрантов, но и у россиян, которые уехали из страны.

Многие из них продолжают зарабатывать в рублях и ищут пути для отправки денег за границу. Выиграют и клиенты иностранных банков. Они смогут использовать переводы по СБП для пополнения своих счетов.

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