Грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 109 0

Известно, что его должны были загрузить зерном.

Грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Sri Lanka Air Force Media

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МВД Украины сообщило о подрыве грузового судна под флагом Панамы в результате попадания на мину в Черном море. Об этом украинское ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

«Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море», — написано в публикации.

Уточняется, что корабль направлялся в один из дунайских портов, где его должны были загрузить зерном. Украинское МВД считает, что мина была установлена российскими войсками, однако никаких доказательств этому не приводится.

В результате подрыва судно потеряло управление, а верхнюю палубу охватил огонь. Команде удалось посадить судно на мель для его фиксации на месте.

Сообщается о двух пострадавших, один из них был госпитализирован в больницу.

Весной 2022 года ВМС Украины установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Об этом сообщили в ФСБ России, не исключив их дрейфа в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР И ДНР. После просьбы о помощи со стороны властей самопровозглашенных республик Москва приняла решение оказать им военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Британия отдает Украине минные тральщики.

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