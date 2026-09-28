То, что происходит на передовой, можно увидеть и с другой стороны: глазами тех, кто оказался внутри этих самых опорных пунктов. Украинские военнопленные, взятые под Константиновкой, рассказывают, как их отправили на позиции, почему связь с командирами оборвалась и чем закончился многодневный бой. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев поговорил с ними и узнал детали.

Тесные коридоры и брутальные камеры, но этим товарищам уже все нипочем. Боевики, попавшие в плен под Константиновкой, утверждают, что их нынешнее положение вполне нормальное.

«Какой из меня вояка, когда я всю жизнь проработал в колхозе возле скотины, а тут тебе на», — сказал военнопленный Андрей Триус.

Компетентные организации уже проверили Андрея и Николая. Да, они обычные мобилизованные. Их забрали с улицы, кинули в мясорубку. В головах осталось название позиции — «Одиссей». Новобранцев вели на нее по нескольку дней специальные провожатые за отдельную плату. Ну, а потом — все. Пожали руку и оставили на произвол судьбы.

Среди мобилизованных много странного народа.

«Вот идет, идет и разговаривает. „С кем ты разговаривал?“ — „Да ни с кем. Что вы на меня это самое“. Но мы пять человек, он шестой, мы-то понимаем, что он с кем-то разговаривает», — добавил Андрей Триус.

Командиры сначала отвечали им по рации, потом стали игнорировать. Николай даже пожалел, что в свое время не воспользовался услугой, которую можно найти в черниговских социальных сетях.

«У нас даже я слышал такая группа есть. Им звонишь, они приезжают, только им надо заплатить. Бьют тэцэкашников и тебя забирают — иди домой», — сказал военнопленный Николай Олефиренко.

Ну, а потом наступил финал. После многодневных беспрерывных обстрелов позицию стали штурмовать.

Российские военные сидели в одном конце здания, украинские боевики — в противоположном, и в какой-то момент наши применили самое серьезное оружие, которое было в их распоряжении, буквально под рукой. Это мина ТМ-62.

ТМ-ка взрывается оглушительно и смертоносно, складывает перекрытия.

«Одного привалило, другой тут ближе остался сидеть, его тоже там трохи прибило», — рассказал Николай Олефиренко.

Вытягивать коллегу не стали. Поползли к выходу. Там их встретили и обыскали бойцы группировки войск «Юг». А затем больше суток вели в русский тыл.

Кстати, нашим солдатам сразу стало понятно, что у украинцев беда со снабжением. Они не ели и не пили несколько дней. Были измождены до крайности.

— Что дали поесть?

— Чай и, как сказать по-нашему, там были оладьи. Но, а потом уже накормили еще больше, ну как я хотел уже полностью.

Теперь Андрей мечтает скорее позвонить своей жене, а Николай не понимает, кому отослать весточку. Десять лет назад он развелся, и на родине его никто не ждет. Кроме ВСУ.

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