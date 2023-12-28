«В ряд прихлебателей»: посол России раскрыл истинные намерения Запада по протестам в Сербии

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Боцан-Харченко: на улицы Белграда хотели вывести десять тысяч протестующих

Фото, видео: Reuters / MARKO DJURICA; 5-tv.ru

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Он вновь отметил, что к беспорядкам на Балканах причастны иностранные спецслужбы.

Западные кураторы сербских протестов планировали вывести на улицы Белграда десять тысяч человек. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Он вновь отметил, что к беспорядкам на Балканах причастны иностранные спецслужбы, и их работа направлена не только против действующей власти в стране, но и, прежде всего, против России. Одна из главных целей стран коллективного Запада — заставить Сербию поддержать санкции в отношении нашей страны.

«Сербия небольшая, но в региональном плане ведущая страна, для них очень важно поставить Сербию в ряд послушных государств, прихлебателей», — сказал дипломат.

Сейчас протесты в Белграде постепенно идут на спад. Накануне оппозиции удалось вывести на митинг меньше тысячи человек, и среди них было много западных журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сербии обвинили Германию в причастности к протестам.

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