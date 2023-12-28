Латвия хочет принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи россиян

Власти Латвии намерены принудительно выселить из страны свыше 1,2 тысячи российских граждан, которые якобы не разрешили правовой статус. Об этом пишет портал национального гостелерадио балтийской республики lsm.lv.

«До истечения 30 ноября отведенного срока документы на получение какого-либо вида на жительство в Латвии не подали 1 213 человек. Они должны покинуть территорию Латвии», — указывается в сообщении.

По данным управления по делам гражданства и миграции, 904 человек из этой категории пресекли границу Латвии, то есть покинули страну.

Согласно закону об иммиграции Латвии, выданные постоянные виды на жительство россиянам утратили силу в сентябре 2023 года. Чтобы остаться в стране, людям нужно сдать экзамен на знание госязыка и подтвердить наличие финансовых ресурсов для проживания в республике. После этого они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД назвал варварством новое решение Латвии по высылке россиян.