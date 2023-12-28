В поддержку президента: Артем Жога побывал в избирательном штабе в Донецке

И встретился с волонтерами, участвующими в сборе подписей.

Сопредседатель центрального предвыборного штаба Владимира Путина Артем Жога встретился в Донецке с волонтерами, участвующими в сборе подписей. Сейчас в региональном штабе можно не только отдать свой голос, но и обратиться с просьбой или высказать предложение.

«Созданы эти штабы, и сопредседатели для того, чтобы доносить не только политику и программу нашего президента Владимира Владимировича, но и слушать наших жителей, собирать всю информацию, те или иные проблемы. Страна наша очень большая, очень много людей, у каждого есть свои проблемы, какие-то житейские, общие, индивидуальные, и просто слушая и анализируя все эти обращения граждан при встрече с Владимиром Владимировичем мы будем, ну я и мои сопредседатели, будем доводить наказы жителей», — сообщил спикер парламента ДНР.

Доверенными лицами Владимира Путина на предстоящих выборах стали 346 человек. Об этом сегодня заявили в центральной избирательной комиссии. Все они смогут представлять интересы кандидата в будущей президентской кампании, в том числе участвовать в дебатах и контролировать сбор и подсчет подписей.

Этот процесс сейчас активно идет по всей стране. Сотни человек ежедневно приходят в штабы Народного фронта высказать поддержку действующему президенту. К тем, кто не может это сделать очно, волонтеры едут сами.

По данным ЦИК, всего о намерении участвовать в выборах заявили 9 кандидатов от политических партий и 24 самовыдвиженца.