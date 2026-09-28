Памфилова рассказала о рисках ЦИК на прошедших выборах в Госдуму

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Василиса Власова
Василиса Власова 26 0

В 11 регионах были повреждены или разрушены 75 зданий, где находились участковые территориальные комиссии.

Памфилова рассказала о рисках ЦИК на прошедших выборах в ГД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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На встрече с Владимиром Путиным глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о рисках на прошедших выборах в Госдуму.

«В 11 у нас регионах были повреждены или разрушены 75 зданий, где находились наши участковые территориальные комиссии», — отметила Памфилова.

Председатель ЦИК также назвала регионы, подверженные наибольшей опасности.

«Это больше всего было в Запорожской и Белгородской областях, а также в Луганской Народной Республике», — утверждает она.

В некоторых регионах, по словам Памфиловой, пришлось находить выходы из экстренных ситуаций.

«В 30 субъектах Российской Федерации пришлось воспользоваться альтернативными источниками питания, тоже многие комиссии это сделали», — рассказала она.

Председатель ЦИК поблагодарила всех коллег, причастных к избирательному процессу, за слаженную и оперативную работу.

«Спасибо, что благодаря вовремя принятым мерам, которые вы поручили, все было сделано. Я хочу поблагодарить всех наших коллег из силовых ведомств за очень сложенную работу», — отметила Памфилова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поблагодарил ЦИК за работу, проделанную на выборах. Президент России также отметил, что голосование подтвердило легитимность органов исполнительной и представительной власти России, а это, по его словам, особенно важно в настоящее время.

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