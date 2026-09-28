Памфилова рассказала о рисках ЦИК на прошедших выборах в Госдуму

В 11 регионах были повреждены или разрушены 75 зданий, где находились участковые территориальные комиссии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На встрече с Владимиром Путиным глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о рисках на прошедших выборах в Госдуму.
«В 11 у нас регионах были повреждены или разрушены 75 зданий, где находились наши участковые территориальные комиссии», — отметила Памфилова.
Председатель ЦИК также назвала регионы, подверженные наибольшей опасности.
«Это больше всего было в Запорожской и Белгородской областях, а также в Луганской Народной Республике», — утверждает она.
В некоторых регионах, по словам Памфиловой, пришлось находить выходы из экстренных ситуаций.
«В 30 субъектах Российской Федерации пришлось воспользоваться альтернативными источниками питания, тоже многие комиссии это сделали», — рассказала она.
Председатель ЦИК поблагодарила всех коллег, причастных к избирательному процессу, за слаженную и оперативную работу.
«Спасибо, что благодаря вовремя принятым мерам, которые вы поручили, все было сделано. Я хочу поблагодарить всех наших коллег из силовых ведомств за очень сложенную работу», — отметила Памфилова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поблагодарил ЦИК за работу, проделанную на выборах. Президент России также отметил, что голосование подтвердило легитимность органов исполнительной и представительной власти России, а это, по его словам, особенно важно в настоящее время.
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