«Желания сбываются»: какую новогоднюю традицию соблюдает AKMAL’

Исполнитель признался, что этот метод уже доказал свою эффективность.

AKMAL’ (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов) считает новогодние традиции очень важными и даже имеет парочку собственных. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на предпоказе новогоднего шоу «VK под Шубой» молодой исполнитель рассказал, что он обязательно делает в Новый год.

Самая важная традиция, по словам AKMAL', — это встретить праздник в кругу семьи. Всеобщего сбора давно не получалось по ряду причин, но в этом году певец наконец-то будет праздновать с родственниками.

А вторая традиция — это написать желание на бумажке, сжечь ее и выпить вместе с шампанским.

«Желание сбывалось. Вот в этом году сбылось — я машину купил», — признался AKMAL'.

По его словам, изначально план был противоположным: сперва купить квартиру, чтобы было где жить, а уже после заниматься так называемыми «понтами» в виде машины и каких-либо других предметов роскоши. Однако наступили холода, и Акмаль понял, что ему необходима машина, чтобы перемещаться по городу в такую погоду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что AKMAL’ ходит голым после концерта.