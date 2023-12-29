«Желания сбываются»: какую новогоднюю традицию соблюдает AKMAL’

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 18 0

AKMAL’ на Новый год сжигает желание на бумажке и выпивает его с шампанским

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Исполнитель признался, что этот метод уже доказал свою эффективность.

AKMAL’ (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов) считает новогодние традиции очень важными и даже имеет парочку собственных. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на предпоказе новогоднего шоу «VK под Шубой» молодой исполнитель рассказал, что он обязательно делает в Новый год.

Самая важная традиция, по словам AKMAL', — это встретить праздник в кругу семьи. Всеобщего сбора давно не получалось по ряду причин, но в этом году певец наконец-то будет праздновать с родственниками.

А вторая традиция — это написать желание на бумажке, сжечь ее и выпить вместе с шампанским.

«Желание сбывалось. Вот в этом году сбылось — я машину купил», — признался AKMAL'.

По его словам, изначально план был противоположным: сперва купить квартиру, чтобы было где жить, а уже после заниматься так называемыми «понтами» в виде машины и каких-либо других предметов роскоши. Однако наступили холода, и Акмаль понял, что ему необходима машина, чтобы перемещаться по городу в такую погоду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что AKMAL’ ходит голым после концерта.

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