Психолог назвала главное правило подведения личных итогов года

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Психолог Лаврова: не стоит себя корить за невыполненные планы на год

Психолог назвала главное правило подведения личных итогов года

Фото: depositphotos / VadimVasenin

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Как не разочароваться в собственных силах?

Важно благодарить себя за достижения при подведении итогов года. Об этом заявила практикующий психолог Елена Лаврова в интервью с изданием Газета.ру.

По словам специалиста, многие люди уверены, что они ничего не сделали. Однако не стоит торопиться корить себя за это.

«Подумайте, за что вы можете быть себе благодарны. Может, у вас появилось новое хобби, вы бросили курить, познакомились с новыми людьми, съездили в город, который давно планировали увидеть, или купили домой тостер», — заявила психолог.

Нет ничего страшного в том, если не все из задуманного удалось осуществить. Главное правило — никогда не сравнивайте себя с другими людьми. Вы можете порадоваться за своего приятеля, который, к примеру, купил машину, но необходимо держать фокус только на себе.

Кроме того, важно переварить неприятный опыт и вынести из него урок. При планировании целей на следующий год нужно осознавать, чего хотите именно вы.

«Действия должны быть более дерзкими, активными и смелыми», — объяснила Лаврова.

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