Недорого и просто: как сделать кондиционер для белья в домашних условиях

Удивительно легкий способ поможет вам не тратиться лишний раз в магазине.

Кондиционер для белья — столь необходимое вещество для стирки — обычно тратится в больших количествах. Частое его использование может сильно ударить по карману.

Однако покупать дорогостоящее средство вовсе необязательно — его можно сделать своими руками. О лучшем «домашнем» рецепте рассказывает издание utro.ru. Чтобы сделать одежду мягкой, вам понадобятся:

100 миллилитров недорогого кондиционера для волос;

200 миллилитров столового уксуса 9%;

400 миллилитров теплой воды.

Сперва необходимо взять удобную большую емкость, куда поместятся все «ингредиенты», и налить в нее воду. После добавьте нужное количество кондиционера и аккуратно перемешайте, не взбалтывая.

Постепенно вливайте в смесь уксус и не забывайте помешивать. Получившееся средство используйте по 30-50 миллилитров, добавляя его в специальный отсек стиральной машины, — белье станет ароматным и приятным на ощупь.

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