Недорого и просто: как сделать кондиционер для белья в домашних условиях

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 31 0

Домашнее средство для стирки можно сделать из уксуса и кондиционера для волос

Недорого и просто: как сделать кондиционер для белья в домашних условиях

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Удивительно легкий способ поможет вам не тратиться лишний раз в магазине.

Кондиционер для белья — столь необходимое вещество для стирки — обычно тратится в больших количествах. Частое его использование может сильно ударить по карману.

Однако покупать дорогостоящее средство вовсе необязательно — его можно сделать своими руками. О лучшем «домашнем» рецепте рассказывает издание utro.ru. Чтобы сделать одежду мягкой, вам понадобятся:

  • 100 миллилитров недорогого кондиционера для волос;
  • 200 миллилитров столового уксуса 9%;
  • 400 миллилитров теплой воды.

Сперва необходимо взять удобную большую емкость, куда поместятся все «ингредиенты», и налить в нее воду. После добавьте нужное количество кондиционера и аккуратно перемешайте, не взбалтывая.

Постепенно вливайте в смесь уксус и не забывайте помешивать. Получившееся средство используйте по 30-50 миллилитров, добавляя его в специальный отсек стиральной машины, — белье станет ароматным и приятным на ощупь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой лайфхак поможет вернуть цвет белой одежде.

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.30
-1.41 100.55
-0.80
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 январ...

Последние новости

13:18
Украинский батальон «Айдар»* признан террористическим в России
13:08
«Нет места кампанейщине»: Песков о решении поставить подпись в поддержку Путина
13:05
Губернатор Кожемяко открыл штаб общественной поддержки Путина в Приморье
12:53
Экс-замглавы МЧС Гурович получил срок по делу о превышении полномочий
12:30
Орудия не смолкают: как десантники пресекают отчаянные попытки ВСУ форсировать Днепр
12:26
Уровень доверия Владимиру Путину среди россиян вырос почти до 80%

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
«Консервативный человек»: какая модель отношений подходит Наталье Подольской

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса