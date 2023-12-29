Захватит с головой: эти нетривиальные фильмы станут достойной заменой «Иронии судьбы» на Новый год

Каждый год 31 декабря россияне пересматривают одни и те же фильмы, которые крутят по телевизору. Если классическая «Ирония судьбы» или «Иван Васильевич» надоели, вот чем их можно заменить!

Пока домашние в канун Нового года хлопочут на кухне, дорезая салаты или уже распивая аперитив, кто-нибудь обязательно включит телевизор. И что будем наблюдать с экранов? «Иронию судьбы» с ее киноляпами или «Иван Васильевич меняет профессию»? Эти фильмы вместе с «Гарри Поттером» крутят каждый год. Если хочется разнообразия, советы от кинокритика для вас!

В беседе с 5-tv.ru кинокритик Сергей Сычев назвал варианты, которыми можно заменить набившую оскомину советскую классику. Так, по его словам, достойной альтернативой «Кавказской пленнице» вполне может послужить американская комедия. Разнообразие историй точно не даст заскучать в праздничную неделю.

«Есть у нас целый пласт американских рождественских картин эпохи классического Голливуда, которые у нас плохо известны. Самый заметный из них „Эта замечательная жизнь“ Фрэнка Капры, но есть и другие фильмы. Например „Иду своим путем“ или классическая постановка „Рождественской истории“ по Чарльзу Диккенсу. Все это фильмы, которые давно считаются такой же классикой, как у нас „Карнавальная ночь“. У нас они малоизвестны, и если уже все надоело, то мне кажется, вполне можно посмотреть», — отметил он.

Если хочется чего-то совсем неординарного, то Сычев предложил посмотреть варианты экранизации «Рождественской истории».

«Раз уж я упомянул „Рождественскую историю“ Диккенса, то есть целый ряд неординарных ее экранизаций. Есть самые разные варианты от осоверменной вариации в стиле „Битлджуса“ до „Рождественской истории“ Роберта Земекиса. Это такой анимационный блокбастер в 3D. Если возможности экрана позволяют, то „Рождественская история“ Диккенса в своих киновариациях это один из самых идеальных вариантов для проведения такого вот новогоднего киносеанса», — порекомендовал он.

Если зарубежное творчество именитых режиссеров смотреть совсем не хочется, то идеальным вариантом станут киноленты, выпущенные двумя-тремя годами ранее, но оставшиеся незамеченными широкой аудитории. Одним из таких вариантов могут стать фильмы Александра Велединского.

«Вышло какое-то количество ярких и заметных картин, которые по разным причинам отечественным зрителем не были восприняты и замечены отечественным зрителем. Я бы посвятил новогодние каникулы знакомству с ними. Это, например, „Снегирь“ Бориса Хлебникова, замечательный совершенно фильм. Один из главных фильмов этого года — „Сказка“ Александра Сокурова, очень необычная, причем это, по сути, анимация. Ну и фильм „Один маленький ночной секрет“ Натальи Мессиной, который прорвался сквозь отмену русской культуры, и у него была премьера на Роттердамском кинофестивале в начале этого года. Это совершенно замечательный фильм с потрясающей актерской игрой», — резюмировал он.

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